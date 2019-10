Eksmaailmameister Tänaku võimalikust tiimivahetusest: põhjuseks võivad olla isiklikud suhted

"Toyotas on Tänakul kõige konkurentsivõimelisem auto ja teda toetab võidukas meeskond. Ma ei usu, et enamus teisi sõitjaid oleks sellises olukorras hakanud üldse meeskonna vahetamise peale mõtlema," sõnas Grönholm Tänaku võimaliku tiimivahetuse kohta, kirjutab Soome ajaleht Ilta-Sanomat.

2000. ja 2002. aastal maailmameistriks tulnud soomlane lisas, et ilmselt pole Tänaku pikale veninud lepingusaaga tegelikud põhjused veel avalikkuse ette jõudnud.

"Ma ei usu, et raha on nende läbirääkimiste juures peamist rolli mänginud. Kui Tänak otsustab tõesti meeskonda vahetada, siis vahest seetõttu, et ta ei saanud Tommiga (Toyota tiimijuht Tommi Mäkinen - toim.) läbi. Või ta ei näinud olemasolevate tiimikaaslaste kõrval suurt väljakutset. Seal peab midagi taga olema, sest vastasel juhul poleks ta lisaks Toyotale hakanud kellegi teisega üldse läbi rääkima," arvas Grönholm.

Ka Soome tuntud rallimänedžer Timo Jouhki on arvamusel, et raha ei mängi Tänaku uue lepingu juures kaugeltki peamist rolli ning eestlane võib olla pettunud selles, kuidas Toyota tiimi juhitakse.