Ekskallim kaebab Latvala elulooraamatu pärast kohtusse: seal on nii palju vastikuid valesid!

Maisa Torppa teatas täna sotsiaalmeedia vahendusel, et annab Latvala elulooramatus avaldatud laimu pärast kohtusse.

"Paljud inimesed imestavad, miks ma pole viimastel päevadel meedias esitatud pealkirjade suhtes seisukohta võtnud. Olukord on aga selline, et on nii palju vastikuid, kergesti ümber lükatavaid valesid, mida ma ei saa teile lõpetamata kohtuasja tõttu praegu avada. Pettununa valedest ja kurbusest lasin kohtusüsteemil selle eest hoolitseda. Nüüd keskendun tõele, oma tänasele õnnelikule elule ja päikesepaistele,” kirjutas Torppa sotsiaalmeedias.

Latvala elulooraamatus on põhjalikult kirjutatud, kuidas Torppa pettis ralliässa juba nädal pärast nende kihlumist.

Latvala teatas endise kihlatu avalduse järel, et tema arvates on raamatus asju käsitletud täpselt nii, nagu need olid.

"Raamatu tekst loeti enne avaldamist hoolikalt läbi. See raamat pole mõeldud kellelegi haiget tegemiseks, kuid asjad on räägitud nii, nagu nad on olnud," kommenteeris rallitäht.