Eilses uudises pettunud Tommi Mäkinen hoidis pöialt lätlastele: "Seal sõitmine olnuks ausam"

Eile sai avalikuks uudis, et MM-sari jätkub 4.-6. septembrini Eestis. Lisaks on paika pandud Türgi, Saksamaa, Sardiinia ja Jaapani rallide kuupäevad.

"Lootsime, et MM-kalendrisse lisatakse Läti etapp. See oleks kõigile uus piirkond ja võrdsem kõigi suhtes," rääkis Mäkinen portaalile Rallit.fi, pidades silmas, et Rally Estonia on valitseva maailmameistri Ott Tänaku koduralli.

Uute riikidena on WRC promootoriga veel läbirääkimistes Belgia Ypres Rally ja Horvaatia autospordiliit. Belgia ralli sõltub suuresti türklasest - kui Türgi ralli tuuakse septembri keskelt nädala võrra varasemaks või jäetakse üldse ära, on belglased MM-sarjaga liitumisele jälle sammukese lähemal.

"Horvaatia ja Ypresi rallide vahel valides eelistaksin MM-sarjas näha Horvaatiat. See oleks huvitav uus riik ja ma saan aru, et seal on ka hea võistlus," sõnas Mäkinen.

Mäkinen kardab, et Belgias on liiga suur eelis Thierry Neuville'il, kes on korduvalt oma kodusel rallil osalenud. "Eesti ja Belgia oleksid Hyundai sõitjate kodurallid," lisas Mäkinen.