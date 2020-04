Eestlannast tüdruksõbraga Hispaanias karantiini mööda saatev Dani Sordo: praegusest ajast saab ka positiivset kaasa võtta

"Õnneks pole olukord siin nii hull, kui teistes piirkondades, aga oluline on võtta asju tõsiselt ja austada piiranguid," rääkis 2. mail 37. sünnipäeva tähistav Sordo. "Olen püüdnud tervena püsida, kuid samal ajal hoida ka ennast vormis ning töös. Nüüd on paistmas helgemad ajad, aga tuleb olla veel kannatlik."

Sordo tõdes, et eriolukorra mööda saatmisel tuleb kasuks rutiinne eluviis. "Olen püüdnud iga päev korra trenni teha ja majapidamistöödega tegeleda. Olen näiteks puhastanud aknaid, niitnud muru ja teinud aiatöid. Olen pidanud andma ka palju videointervjuusid ja ühtlasi olen video vahendusel kokanud. See ei ole küll elustiil, mida tavaliselt olen viljelenud ja ehkki igatsen väljas käimist, on vähemalt ilm olnud ilus. Olen ehitamas kodus väga ilusat jõusaali, mis on hetkel pooleli. Olen seda juba paar nädalat siiski korralikult kasutanud."

Kui palju oled praegusel ajal teiste tiimikaaslastega suhelnud? "Rääkisin Instagramis Carlosega (kaardilugeja Carlos del Barrio - toim), ehkki me tavalistel etappide vahel eriti ei suhtle. Olen ka Andrea Adamo ja Alain Penassega suhelnud, aga oleks tore kõikide meeskonnakaaslastega koos üks videokõne teha."

"Kõigil on olnud rasked ajad, mitte ainult meeskondadel, vaid inimestel üle kogu maailma," jätkas kahekordne MM-ralli võitja. "Me kõik tahame peagi normaalellu naasta, aga arvan, et praegusest ajaloolisest perioodist tuleks võtta ka positiivset kaasa. Võib-olla võtame pärast seda rohkem aega, et sõpradega telefonis suhelda."

"Peaksime vahel peatuma ja nautima asju, mida tavaliselt ei saa, sest nii kiire on pidevalt. Nüüd mõistame, et elu veidi aeglasema tempoga on ka tore. Tahan öelda kõikidele fännidele, et mul on kahju, et praegu on olukord selline, aga kõige parem on kodus püsida. Kõige tähtsam on hetkel sellest jagu saada, et kõigil oleks hea ja seejärel saaksime ka rallidega taas jätkata."