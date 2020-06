Eestiga või Eestita? Uut WRC-sarja kalendrit tuleb veel oodata, FIA lükkas otsustamise edasi

Kuidas WRC-hooaeg kulgema hakkab, on endiselt segane. Meistritiitlite väljajagamiseks oleks vaja sõita vähemalt seitse etappi, praeguseks on neist peetud kolm.

Algselt kalendris olnud rallidest oleks praeguse seisua võimalik sõita Türgis, Saksamaal, Sardiinias ja Jaapanis. Ent kõigi nelja etapi kohal on rida küsimärke.

Seega on FIA ja WRC asunud otsima võimalusi uute rallide korraldamiseks. WRC-sarja promootor on ettepaneku teinud muuhulgas ka Eestile. Lisaks on räägitud ka Küprosest, Belgiast ja Lätist.

Võimaliku Eesti MM-etapi korraldamist vedav Urmo Aava on öelnud, et kui rahaasjad paika saadakse, loodetakse õige pea asuda WRC promootori ja FIA-ga ametlikesse läbirääkimistesse.

Positiivse stsenaariumi korral toimub Eesti WRC-ralli septembri alguses Oteää ümbruses.