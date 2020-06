Eesti WRC-etapi maksumus: ilma koroonata viis miljonit eurot. Kas viirus toob kulud alla?

Kaks aastat tagasi rääkis Rally Estonia korraldustiimi liige Silver Kütt Eesti Päevalehele, et kui Rally Estonia jaoks kulub ümmarguselt miljon eurot, siis MM-etapp nõuab viis korda enam raha.

„Seda eelarvet ilma riigi tõsise panuseta kokku ei saa,” tõdes Kütt toona ning lisas, et riigi toetus oli tänavugi korralik ning et kõik suurvallad, kelle territooriumil võidukihutamine toimus, andsid Rally Estonia korraldamisse väärika panuse.

Peaminister Jüri Ratas ütles täna, et valitsus on valmis WRC-etappi toetama umbes 2,5 miljoni euroga. Seega pool eeldatavast eelarvest. Ilmselt kuuleme lähipäevadel, kuidas korraldajad ülejäänud leiavad.

Samas on võimalik, et koroonapiirangute tingimustes kulub senisest vähem raha. Kui publikut raja äärde ei lubata või inimesi on käputäis, pole vaja muretseda ka meelelahutuse ja toitlustamisvõimaluste eest. Turvalisus on see-eest veelgi enam hinnas, libastumist lubada ei saa.