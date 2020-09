Eesti rallifotograafi Tänaku-teemalise isikunäituse oksjoni tulu läheb heategevuseks

Fotodele lisavad väärtust valitseva autoralli maailmameistri ja Eesti esimese FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapi, Rally Estonia võitja Ott Tänaku autogrammid. Iga foto alghind on 100 eurot ja paljudele fotodele on juba ka mitmeid pakkumisi tehtud.

Oksjon lõppeb sellel reedel kell 17.15 aga erandkorras on kolme foto oksjoni lõpp kolmapäeval, 23. septembril kuna nädalavahetusel sõidetakse Türgi MM-etapp. Ott Tänaku ja Martin Järveoja võidu korral oleks nende kolme foto väärtus veelgi suurem. Oksjoniga saab lähemalt tutvuda siin: osta.ee

Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfondi tegevjuht Raili Friedemann: "Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond on 20 aastat tegutsenud heategevusfond, kes tänaseks toetab kõiki Eesti sünnitusosakondi. Otsime võimalusi kuidas maksimaalselt toetada uute beebide veel turvalisemat sündi. Suurim hea meel ja tänu, et fotograaf Jaanus Ree pakkus enda isikunäituse “Ott” fotosid ning et WRC Rally Estonia tiim koheselt oli valmis nende abil oksjoni korraldama. Aitäh, et panite õla alla ja aitate alustada elu! "

Jaanus Ree on Eesti tuntud fotograaf, kelle üheks valdkonnaks on autoralli. Jaanus Ree on 2019. aastal ralli maailmameistriks pärjatud Ott Tänakut WRC rallit kajastades pildistanud alates 2013. aastast. Oksjonil olevatel piltidel on eksponeeritud on nii jaanusreelikud rasketes tingimustes pildistatud dünaamilised maastikuvõtteid kui ka klassikalised portreefotod.

Jaanus Ree: „Mul on äärmiselt suur heameel, et saan läbi nende fotode toetada tulevaste Eesti ralliässade veelgi turvalisemat sündi ja et fotod leiavad endale uued kodud, kus neid väärikalt eksponeeritakse. Oksjonile valitud fotod on üks osa ülesvõtetest, mida olen läbi aja Ott Tänakust teinud. Valikus on Oti viimaste aastate esitused erinevates meeskondades ja ühe põneva detaili tahaks ka välja tuua, mida saavad inimesed ise otsida. Nimelt on ühel Ott Tänaku fotol tema võistlusauto nö peidus. Minge ja leidke see üles ning tehke omad pakkumised!“

Heategevuskliku oksjoni kogutulu läheb Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfondile, kes toetab täna 12 ehk kõiki Eesti sünnitusosakondi neile vajaliku innovatiivse aparatuuri ja koolituste võimaldamisel. www.aitaalustadaelu.ee