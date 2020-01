Eesti kuulsaim rallifotograaf avab isikunäituse Ott Tänakust

Näitus on kokkuvõte Ott Tänaku erilistest hetkedest – 944 kaadri hulgast valitud väljapanek peegeldab meile sportlase tõususid ja mõõnasid. Eksponeeritud on nii jaanusreelikud rasketes tingimustes pildistatud dünaamilised maastikuvõtteid kui ka klassikalised portreefotod.

Jaanus Ree (1985) on üks edukamaid Eesti rallifotograafe, kes pildistab põhiliselt ekstreemsporti ja rallifotot. Maailma spordiareenil, iseäranis autorallis on ta fotograafina oma ala vaieldamatu tipp. Nii nagu võistlusrajal teeb suuri tegusid Tänak, on raja kõrval tippliigasse murdnud Ree, keda kolleegid ja võistlejad tunnustavad hea silma, originaalsuse ning hulljulgete võttepaikade poolest.

Jaanus Ree on 2019. aastal ralli maailmameistriks pärjatud Ott Tänakut WRC rallit kajastades pildistanud alates 2013. aastast.

Näitus jääb avatuks kuni 15. märtsini 2020, teatab Tallinna Linnamuuseum.