Ebaõnnesõdur Thierry Neuville: see oleks võinud juhtuda igaühega

Enne katset Tänakule vaid 5,6 sekundiga kaotanud belglast tuli enne viimast lühikest hoolduspausi lohutama Hyundai tiimipealik Andrea Adamo, kes hoolimata ebaõnnest positiivsuse säilitas: "Inimesed vaatavad mind näoga, nagu ma planeeriks juba matuseid, aga hoopis vastupidi: ma kavandan pidu. See ralli ja hooaeg pole veel läbi."

Adamo palus inimestelt vaadata suuremat pilti ning näha positiivseid märke: kiiruse poolest suudeti enne tankodroomil juhtunud äpardust Toyotale ja Tänakule kõva konkurentsi pakkuda.

Neuville rääkis, et tal oli halb eelaimdus juba enne 13. katset, kuid kuna rehvirõhk vähenemise märke ei näidanud, mindi katsele. Kohe katse alguses saadi aga aru, et midagi on viltu. "Adamo ütles, et ralli pole veel läbi. Peame edasi panema. Hooaeg pole samuti läbi. Praegu on muidugi kahju, aga me teadsime, et see risk on olemas ja võib igaühega juhtuda. Saime kohe katse alguses aru, et midagi on valesti. Peame veel uurima, kust rehv üldse puruks on. Ma ei saa praegu teha enamat, kui oma tiimikaaslasi püüda ja neile survet avaldada," rääkis belglane.

13. katse järel on kolmikjuhtimine Toyotadel: Tänakust jääb 42,6 sekundiga maha Kris Meeke, 45,2 sekundiga Jari-Matti Latvala. Järgnevad Sebastien Ogier (Citroen; +45,7) ja kolm Hyundaid, Dani Sordo (+1.20,0), Andreas Mikkelsen (+1.26,4) ja Neuville (+1.32,4).

Näis, kas sellise järjestuse püsima jäämise korral Hyundai Neuville'i tiitlišansside suurendamiseks ka tiimikorraldusi andma hakkab...

Täna jääb veel sõita kaks kiiruskatset, millest järgmine algab kell 19.55. 41-kilomeetrine katse sõidetakse uuesti algusega kell 20.33.