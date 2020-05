Ebaõnnesõdur Latvala loodab Soomes uue võimaluse saada

Teatavasti jäi Latvala möödunud hooaja järel WRC-sarjas lepinguta. Tänavu osaleb ta erasõitjana, tehes koostööd Tommi Mäkineni ja Toyotaga. Esimese võimaluse sai ta sel aastal Rootsis, kuid pidi tehniliste probleemide tõttu juba avapäeval katkestama. Järgmiseks sihtmärgiks oli Latvalal Sardiinia ralli, kuid üleilmse eriolukorra tõttu on see teadmata ajaks edasi lükatud. Nüüd loodab soomlane koduse etapi peale.

"Mul on eelarve olemas ning kõik on Soome jaoks valmis," tõdes Latvala portaalile DirtFish. "Nüüd peame lihtsalt lootma, et etapp toimub. Ka meie esialgses plaanis oli Rootsi ja Soome sees. Saaksin ka teistel etappidel osaleda, aga Soomes võistlemine on minu jaoks eriline. Praegu saan vaid vaadata, kuidas koroonaviirus edasi areneb."

Kui Rootsi etapile läks Latvala nii-öelda külmalt, siis Soome ralli eel oleksid tema võimalused paremad. Juhul, kui Soome etapp on pika võistluspausi järel esimene, on kõik sõitjad olukorras, kus nad pole mitu kuud võistelnud. Kas paus võib Latvalale Soomes omad võimalused kätte mängida? "Ma ei taha nii mõelda. Ma küll ei usu, et praegusest olukorrast midagi positiivset tuleb, aga see variant võib osutuda tõeks."

"Kui sa pole enne Soomet eriti autos viibinud, siis võib sul stardis teatud kõhklus sees olla. Sellest võib saada minu eelis, kui ma suudaksin kohe hea tunnetuse leida," arutles Latvala.

Praeguse seisuga peaks Soome ralli toimuma 6.-9. augustini, aga riigis on kuni juuli lõpuni suured rahvaüritused keelatud. WRC-sarja juhid pole ka välistanud, et põhjanaabrite võistlus lükatakse edasi sügisesse.