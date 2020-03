Ebaõnnesõdur Latvala: kas need on märgid sellest, et peaksin ralliga lõpetama?

34-aastane Latvala töötas kogu talve selle nimel, et koguda piisavalt raha kokku, et saaks tänavu võimalikult mitmel MM-rallil sõita. Eesmärk on näidata rallidel häid esitusi, et järgmiseks aastaks taas WRC-s leping teenida.

Esimese võimaluse sai tänavu erasõitjana võistlev Latvala Rootsis, kuid pidi juba esimesel päeval tehniliste probleemide tõttu katkestama. Rootsi ralli läks soomlasele ja tema sponsoritele maksma üle 200 000 euro. Toyota meeskonna pealik Tommi Mäkinen ulatas aga kaasmaalasele abikäe, kui võttis juhtunu eest süü enda peale ja pakkus Latvalale uut võimalust Sardiinia MM-rallil Toyota kulul. Koroonaviiruse pandeemia tõttu on aga juuni algusesse planeeritud etapi toimumine suure küsimärgi all.

"Olen juba hakanud mõtlema, kas kõik need kannatused on märgid sellest, et peaksin rallile lõplikult joone alla tõmbama," vahendas Ilta-Sanomat Latvala sõnu. "Mullune Austraalia ralli oli väga oluline minu jaoks, aga metsapõlengute tõttu jäeti see ära. Rootsi ralli läks nagu ta läks ning nüüd on koroona tulnud."

Latvala kinnitas siiski, et pole veel karjääri osas alla andnud. "Me pingutame kõvasti. Kui Sardiiniaga ei vea, siis sihime hooaja lõppu. Püüan ralli tunnet säilitada oma enda autodega sõites, ehkki nad on Historic klassi masinad."

Latvala usub, et saab Mäkineniga kokkuleppele olukorras, kui Sardiinia ralli jäetakse ära. "Usun, et leiame hea lahenduse."