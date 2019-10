DELFI WALESIS | Walesi ralli toodi tühermaalt linna

Tänavu koliski Walesi ralli sõna otseses mõttes rannikulinna – Llandudnosse, kus elab 20 000 inimest. Küll aga on majade vahel keeruline leida avarat pinda, kuhu püstitada rallipark, seetõttu ongi see põhimõtteliselt kõikjal. Ralli peakorter asub suures konverentsikeskuses, mille taga parklas paiknevad Toyota ja M-Spordi meeskondade hooldusalad. Sealt paremat kätt sadakond meetrit eemal majade vahel on Hyundai paik ning vasakule minnes leiab Citroëni. Väiksemad tiimid asuvad seevastu üle tee, palistades pikalt rannapromendaadi.

Muutust on silmaga näha – isegi neljapäeval, kui suurt midagi ei toimunud, olid meeskondade alad piiratud publikumassiga ning ilmselt kõik Llandudno koolid ja lasteaiad korraldasid külastusi hooldusalasse. Ainuüksi ühe päeva jooksul käis rallipargis rohkem inimesi kui kahel varasemal aastal kokku.