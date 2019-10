DELFI WALESIS | Tänak tegi ralli järel avalduse: lepime kokku, kas järgime reegleid või mitte

Jutt käis kahendandal kiiruskatsel juhtunust, kus Toyota mehed sõitsid rajale kiirustõkkeks seatud heinapallidest mööda reeglitekaardil märgitud poolelt, paljud mehed eesotsas Sebastien Ogier' ja Thierry Neuville'iga aga valelt poolt.

"Mul pole teie vastu midagi, aga ma tahan, et mängitakse ausat mängu, mitte poliitilist," sõnas Tänak. "Meie saime Argentinas sama eest ajalise karistuse, siin karistusi ei jagatud. Lepime kokku, kas järgime reegleid või mitte."

Ogier teatas selle peale, et kaardil oli heinapallist möödasõidu suund segaselt märgitud ja tema end süüdlaseks ei pea ning on alati ausa mängu poolt. Sama teatas ka Neuville ning lisas, et lõpptulemust see intsident ei muutnud.