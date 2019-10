DELFI WALESIS | Tänak: rehvivalik on tunnetuse küsimus

Kasutusel on pehme ja keskmine rehvisegu. Toyota rahvas muigas eile, et tegelikult võiks visata loosi ja selle järgi valik teha, sest mullu olnud Walesis nii, et ühel oli all pehmed, teisel keskmised rehvid, kuid aeg olnud kiiruskatsel võrdne.

Ott Tänak ei paljastanud eile, milliseks kujuneb tema rehvistrateegia, kuid nõustus, et „pastlaid” valitakse autole pigem enesetunde järgi ja kinnitas, et tal on plaan olemas, milliste rehvidega rajale minna.