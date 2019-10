DELFI WALESIS | Päevakommentaar: titaanide halastamatu heitlus

Nagu arvata võis, on Citroën kiiruse üles leidnud ja Ogier’ suust ei tule enam kommentaare, et õiget seadistust on raske leida ja auto ei käitu nii, nagu peaks. Ka Neuville närvid kestavad ning ta on jätkuvalt suures mängus.

Ainus, kes suure kolmikuga sammu suudab pidada on Kris Meeke, aga pärast Jari-Matti Latvala väljasõitu palub ilmselt Toyota boss Tommi Mäkinen põhja-iirlasel asja pisut rahulikumalt võtta.

MM-tiitli pärast võitlev trio, muide, on kahe viimase aasta jooksul kambakesi poodiumil olnud vaid kolm korda – mullu Korsikal (järjestuses Ogier, Tänak, Neuville) ning tänavu Monte Carlos (Ogier, Neuville, Tänak) ja Portugalis (Tänak, Neuville, Ogier).

Tänak ütles reedel pärast hommikusi katseid, et eksida ei tohi, kuid end tagasi hoida samuti mitte. Täpselt sama teatas ka Ogier. Niisiis jätkub sekundite mäng tänagi ning võib arvata, et ka pühapäeval.