DELFI WALESIS | Päevakommentaar: Ogier andis alla

Jaan Martinson Llandudno RUS

Sébastien Ogier Foto: Jaanus Ree, Red Bull Content Pool

Võta või jäta, aga kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier loobus Walesis Ott Tänakut püüdmast. Võib arvata, et ta loodab vaid Tänaku eksimusele, sest lühikese pühapäevaga 17,3-sekundilist kaotust tasa ei tee. Samas on säärane taktika vanameistrile varemgi rallivõite ja tiitleid toonud. Thierry Neuville’i, kes on 6,3 sekundi kaugusel, võib Ogier küll kätte saada, aga parem kui ei saa.