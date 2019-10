DELFI WALESIS | Ott Tänak: me ei tohi teha ühtegi viga, aga tagasi hoida ka ei saa

"Esimesel kiiruskatsel oli pidamine üllatavalt hea ja see tekitas probleeme, sest meie auto polnud vastavalt seadistatud. Pärast seda tuunisime pisut autot ja asi läks sedavõrd paremaks, et nuriseda polnud enam millegi üle," rääkis Tänak, kes hoiab viie kiiruskatse järel neljandat kohta, kaotades liidrile Kris Meeke'ile 6,5 sekundiga. Poodiumikoht jääb 0,3 sekundi kaugusele.

"Tundsin end autos väga mugavalt. Kõige suurem probleem Walesis on see, et pidamine muutub pidevalt - ühel hetkel on hea, teisel pole pidamist üldse. Kõige keerulisem oli viimasel katsel esimesena rajale minna. Kruusas oli väike muda peal ja kohati tekkis vesiliug."

"Rehvivalik oli okei. Rehvid valitakse selle järgi, kuidas endal mugavam on. Kiirust erinevad rehvid ei mõjuta," jätkas Tänak.

"Proovime seda Walesi rallit nautida nii palju kui võimalik. Võitlus on väga tihe. Me ei saa teha ühtegi viga. Samas ei saa end ka tagasi hoida."