DELFI WALESIS | Mäkinen: loodetavasti vormistab Tänak MM-tiitli juba Kataloonias

„Ott Tänak on kahtluseta maailma parim rallisõitja. Kui ta punktikatsel täiega kihutas, lõi pulsi nii üles, et pidin südameataki saama. Hoidisn neli minutit hinge kinni,“ avaldas soomlane. „Tänakul on uskumatud närvid. Sa võitled MM-tiitli pärast ja siis lähed veel täiega punktikatset võitma, riskides kõigega. Uskumatu mees.“

Kaks etappi enne hooaja lõppu on MM-sarja liidri Tänaku edu lähima jälitaja Sebastien Ogier'i ees nüüd 28 punkti. Seega võib MM-tiitli omanik selguda juba järgmisel etapil Kataloonias. „Loodetavasti vormistab ta MM-tiitli juba Kataloonias, sest siis saame rahus keskenduda konstruktorite karika võitmisele,“ seadis Mäkinen sihte.