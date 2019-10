DELFI WALESIS | Järveoja lahendas keerulise probleemi: tõstsin häält oluliselt, mispeale Ott küsis, kas ma kõvemini ei suuda

„Hull punktikatse oli tegelikult täiesti tavaline Walesi ralli sõit. Nii läks kogu nädalavahetus - mugavat hetke polnud kordagi, aina olid kõvad pinged peal,“ tunnistas Järveoja.

Eestlasi kimbutas nädalavahetusel hulk väiksemaid probleeme. „Saime neist kõigist üle - kui kihutad külg ees ja küljeaknad mudased ning ka esiklaasist on raske välja näha, siis tuleb loota legendile ja enda tunnetusele,“ rääkis ta.

Kõige tõsisem olukord oli ehk laupäeva õhtul, kui Tänakul oli Toyota logiseva pagasiluugi tõttu raske Järveojat kuulda. „Ka sellega, kui pagasiluuk summutas minu jutu, saime hakkama. Tõstsin häält oluliselt, mispeale Ott küsis, kas ma kõvemini ei suuda. Tõstsin veel häält ja kurgul tore ei olnud,“ avaldas kaardilugeja.

Üldarvestuses on Tänaku ja Järveoja edu nüüd lähima jälitaja ehk Sebastien Ogier'i ees 28 punkti. „MM-tiitlile me veel ei mõtle, vaid ajame oma asja edasi võimalikult hästi.“