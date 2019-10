DELFI VIDEO WALESIST | Ott Tänak: vahe ei ole piisav, homme peame tempot hoidma

"Vahe kasvas visalt. Tegelikult me ühtegi päris katset ei võitnud, kõige kiiremad me ei suutnud olla, pigem kõige stabiilsemad," sõnas Tänak tänase võistluspäeva kohta.

Kas 11 sekundit on turvaline vahe? "Turvalist ei ole midagi, 11 sekundit on 11 sekundit. Homme on piisavalt pikk päev, peame tempot hoidma," lausus Tänak. Punktikatsele ta veel ei mõtle, sest enne tuleb üldse nii kaugele jõuda.

Tänak juhib enne viit viimast kiiruskatset Thierry Neuville`i ees 11 sekundiga. Sébastien Ogier kaotab kolmandana 17,3 sekundiga.