DELFI VIDEO | Urmo Aava uuenevast Rally Estoniast: kõikidest tehasetiimidest tuleb üks sõitja. Saame teha väiksemas mahus WRC-etapi

„Juriidiliselt on olulisem promotsioonileping promootoriga. Kui vaatame aga suurt ja laia pilti, siis koostöömomerandum on ehk isegi olulisem, kuna see paneb paika koostöö, mis on vajalik suure ürituse elluviimiseks,“ rääkis Aava.

Võrreldes eelmise aastaga on Aava sõnul samm väga suur. „Samm on väga suur. Esmakordselt autospordimaailma ajaloos saame kasutada WRC-sarja logo. Saame kasutada erinevaid komponente, mis on vajalikud WRC-ralli ellu viimiseks. Saame võistlema ka olulised sõitjaid. Kõikidest tehasemeeskondadest vähemalt ühe sõitja. Saame teha väiksemas mahus WRC-etapi.“

Siiski ei saa Aava sõnul väga suuri plaane teha ning kogu MM-sarja paremikku siia tuua ei saa. „Ahnusest ja aust ei saa neid olla liiga palju. See hakkaks ohtu seadma MM-i põhisarja. Peame tunnetama hierarhias oma kohta. See on meil kokku lepitud.“