DELFI VIDEO | Urmo Aava: Rally Estonia kogueelarve on 3,5 miljonit eurot

Aava sõnul on ralli kogueelarve suurusjärgus 3,5 miljonit eurot, millest riigi panus on 2,5 miljonit. Rallil puudub veel nimisponsor.

"Oleme täna oma eelarves arvestanud, et nimitoetaja panus ei saa olla vähem kui 10 protsenti kogueelarvest. See oli ka strateegiline otsus, mida oleme arutanud koos kultuuriministeeriumi ja teiste panustajatega," rääkis Aava Delfile ja Eesti Päevalehele.

Kas ralli korraldamine satub ohtu, kui nimisponsorit leida ei suudeta? "Julgeks öeld,a et siis teeme teatavad korrektuurid, mis ei saa tulla sisulise kvaliteedi pealt. Ei taha spekuleerida, mis siis oleks, vaid tegutseme täna selle nime, et see tuleks. Need eelläbirääkimised, mis me oleme pidanud, annavad usku, et kõik läheb ilusti," vastas Aava.

Aava vastas videointervjuus muu hulgas ka küsimusele, kuidas korraldada kahe kuuga maailma parimat rallit ning millised saavad sel teel olema suurimad väljakutsed.

Vaata videot!