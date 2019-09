DELFI VIDEO TÜRGIST | Ott Tänak: optimistlik oleks oodata ainult teiste vigu, peame ka ise võidu sõitma

Vaatamata probleemidele said Ott Tänak ja Martin Järveoja mullu Türgi kivistel teedel väärtusliku võidu. Tänavust MM-sarja juhtivad eestlased loodavad, et seekord on nende masin katsumuseks paremini valmis.

„Autot arendatakse pidevalt ja proovitakse paremaks saada. Kas seekordne töö oli piisav, saame teada siis kui oleme saanud ennast konkurentidega võrrelda. Pilt on selgem pärast paari esimest kiiruskatset,“ rääkis Tänak kolmapäeva õhtul Delfile antud videointervjuus. „Optimistlik oleks oodata ainult teiste vigu peame ise ka võidu sõitma. Loodame, et meil on selleks seekord rohkem kiirust.“

Vaata videointervjuust, mida rääkis Tänak Türgi teedel esimesena startimisest, mullusest võidust ja tänavuse ralli võtmepäevast.