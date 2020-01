DELFI VIDEO | Tänak eilsest avariist: tee peal oli üllatus, mida ma rajaga tutvumise ajal ei jõudnud vaadata

Tänaku auto hakkas hüppama ja paiskus uperpallitades järsakust alla eile neljanda katse 9. kilomeetril. Tänak ja Martin Järveoja veetsid öö igaks juhuks haiglas.

"Eks see oli mingi üllatus, mida ei osanud ette näha. See saatis meid tee pealt suhteliselt suure hoo pealt minema. See oli midagi, mida ma rajaga tutvumise ajal ei jõudnud vaadata. Autoga midagi otseselt valesti ei olnud," tunnistas Tänak enda sõiduviga.

"Tundus pooleldi lihtne, aga samas keeruline koht. Võidusõidu poolest oli see oluline koht, kuna sellistes kiiretes kohtades tekib ajavahe."

"Kahju, et ralli niimoodi pooleli jäi. Oleks tahtnud rohkem aega autoga harjuda, aga kui on läbi, siis on läbi," lisas Tänak.

Lähiajal peaksid Tänak ja Järveoja alustama Rootsi ralli testidega, kui meie loodenaabritelt teade tuleb, et Rootsi ralli ikka sel aastal toimub.

Avarii video: