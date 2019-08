„Muljed on väga head. Kruusa peal esimest korda. Rally Estonial on näha, et vanaga võrreldes kõvasti kiirem ja saab viiendat käiku ka kasutada. Vana tahtis viienda käiguga ära surra,“ tõdes Poom testikatse järel. „Siin on alati lahe. MM-ralli on alati teine teema.“

JWRC-sarja üldarvestuses hoiab Poom kolme etapi järel viiendat positsiooni. Rootsi rallil oli ta teine ja Korsikal kuues. Sardiinias jäi tal võistlemata.

Vaata videost, mida Poom vahepealsete tegemiste kohta rääkis ning mida temalt Soomes oodata võib.