DELFI VIDEO SARDIINIAST | Ott Tänak: tänane eesmärk sai täidetud, midagi rohkemat polnud reaalselt võimalik püüda

"Ma ei oska öelda, mis pingevaba tähendab, aga ütleme nii, et eesmärk, mis meil oli ja kaks positsiooni said lõpuks võetud. Midagi rohkemat reaalselt võimalik ei olnud püüda ja iseenesest on töö tehtud," võttis Tänak Delfile antud intervjuus võistluspäeva kokku.

Tänak läks tänasele päevale erinevalt konkurentidest vastu teistsuguse rehvivalikuga. "Kuna midagi kaotada polnud ja ümberringi on tühi maa, siis imelik oleks lihtsalt läbi sõita. Kui saame kuidagi targemaks ja uut informatsiooni, siis kindlasti oli seda mõistlik teha."

"Otseselt püüda pole, aga päris niisama ka läbi ei saa sõita," lisas Hyundai sõitja homse võistluspäeva kohta.

