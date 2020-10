"Probleemi oli hoolduses lihtne parandada, iseenesest oli kõik okei. Pärastlõunal oli palju tee puhastamist, aga ilmselt pole me homme eriti paremas positsioonis. Vähemalt on need sõitjad, keda meil on võimalik püüda, meile lähemal. Plaan on tõusta (ühe või kahe koha võrra), rohkem me ilmselt ei suuda," rääkis Tänak Delfi videointervjuus.

"Kiired mehed stardivad homme tagaotsas, nendega me võidu ei sõida. Vahed lähevad suureks," lisas ta.

