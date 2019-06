DELFI VIDEO SARDIINIAS | Tänak: peamine on see, et oleme elusalt ja probleemideta siin

„Oleme elusalt siin ja ilma probleemideta. See oli peamine eesmärk,“ sõnas ta esimese päeva lõpetuseks. „Andsime endast kõik ja tulemus on päeva lõpuks hea. Kõik see tuli suure tööga.“

Vaata videost, mida Tänak rääkis oma teepuhastaja rollist ning enda ja konkurentide võrdlusest.

Sardiinia ralli avapäeva järel juhib Dani Sordo. Teemu Suninen kaotab talle 10,8 ning Tänak 11,2 sekundit. Thierry Neuville on alles 7., Sebastien Ogier sõitis vastu kivi ja jättis esimese päeva pooleli.