DELFI VIDEO SAKSAMAALT | Ott Tänak: täna oli õnne neil, kellel rehvid terveks jäid

Laupäeval lõhkusid rehvi nii Thierry Neuville (Hyundai) kui kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier (Citroen). Tänak tunnistas, et päeva teise poole rasketel katsetel endises sõjaväeosas oli õnne neil, kel rehvid terveks jäid.

"Täna oli õnne nendel, kes sealt elusalt läbi tulid. Kui on natuke varu, nagu meil, siis on võimalik erinevaid kive vältida ja kuidagi ringiga sõita, aga kui tahtsid aega sõita, pidi õnne olema, et ilma purunemiseta läbi tulla," sõnas Tänak.

Vaata videointervjuust, mida Tänak laupäeva hilisõhtul veel rääkis!