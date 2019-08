DELFI VIDEO SAKSAMAALT | Ott Tänak napist edumaast: teised oskavad ka rallit sõita

Jaan Martinson reporter RUS 1

Toyota meeskonna esisõitja Ott Tänak alustas Saksamaa MM-rallit kenasti - esimese täispika päeva järel on ta liidrikohal, kuid edu Thierry Neuville'i ees on vaid 2,8 sekundit.