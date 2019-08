DELFI VIDEO SAKSAMAAL | Ott Tänak: eelmised võidud ei loe, alustame puhtalt lehelt

Tänak loodab Saksamaa rallil teha kübaratriki ehk võidutseda Saksamaal kolmandat aastat järjest. Kas eelmised võidud tähendavad ka praegu midagi? "Absoluutselt mitte. Uuel aastal algab kõik otsast peale," rääkis Tänak videointervjuus Delfile. "Alustame puhaste paberitega."

"Ma arvan, et hetkel veel erinevaid taktikaid kasutama ei pea. Tegelikult hooaeg on veel pikk ja palju rallisid veel minna," lisas Tänak. "Punkte jagada on ikka omajagu."

Vaata videost, mida Tänak veel Saksamaa ralli kohta ütles!