DELFI VIDEO ROVANIEMIST | Egon Kaur: me ei tulnud MM-rallile nalja tegema

Kaur osales jaanuari keskel paljuski samadel teedel toimunud Lapimaa rallil, lisaks sõitis ta Volkswagen Polo R5-autoga ka Otepää talverallil.

"Nalja me siia kindlasti tegema ei tulnud," rääkis Kaur Delfi videointervjuus. "Eesmärk on pakett kokku panna, mida me oleme juba pikka aega üritanud, et kõik klapiks: sõidu pool, koostöö (kaardiugeja Silver Simmiga - toim.), legendi pool, et kõik oleks omal kohal. Küll siis need ajad ka tulevad. Toorest kiirusest siin ei piisa, sest tehnilist osa on nii palju, et vigu on lihtne teha."

