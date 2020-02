DELFI VIDEO ROOTSIST | Raul Jeets: kusagil mujal ei saa nii kiiresti rallit sõita

Koos kaardilugeja Andrus Roomiga sõitva Jeetsi sõnul tegid nad eile õhtul kiiruslegendis parandusi. „Muutsime legendi kiiremaks, kuid ikka oli üllatusi. Ilmselt saanuks sõita veel kiiremini,“ märkis ta. „Kiireks teeb just see, et pidamine on nii hea.“

Vaata videost, mida rääkis R5 autoga sõitjate konkurentsis 12. kohal asuv Jeets kiirusega kaasnevast hirmust, konkurentidega võrdlusest ja hooajast tervikuna!