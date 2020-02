DELFI VIDEO ROOTSIST | Ott Tänak ülekuumenevatest rehvidest: meil pole valikut, nendega tuleb lõpuni sõita

"Sellistes oludes polegi veel Hyundaiga sõitnud. Kruusaseades on kokkupuude olnud suht minimaalne. Aga auto on hea, tunne on positiivne," rääkis Tänak hooldusalas.

"Oli ette teada, et olude poolest saab keeruline olema. Naelrehvidega külmunud kruusa peal sõitmine pole kõige lihtsam. Katse esimeses pooles on pidamine hea, siis hakkab nael liikuma ja rehv kuumeneb üke. Kui katse on 20 kilomeetrit, saab suht-koht huvitav olema. Aga meil pole valikut, kui tuleb lõpuni sõita, siis tuleb," lisas ta.

Vaata lisaks videost, mida arvab Tänak sellest, et esimene kiiruskatse ära jäeti.