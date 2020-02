DELFI VIDEO ROOTSIST | Ott Tänak: meeleolu on kergelt öeldes pinev

"Ilmselgelt on olud pigem keerulised. Talve on vähe, aga mingid katsed on isegi pool okeid. Samas on ka katseid, kus pole ei jääd ega lund," rääkis Tänak Torsbys ralli hooldusalas Eesti ajakirjanikele.

"Meeleolu on okei. Kergelt öeldes pinev. Näis, mis saama hakkab. Need on olud, kus me ei ole varem võistelnud. Tuleb üritada käigu pealt võimalikult kiiresti kohaneda. Saab näha, mis saama hakkab."

Rootsi ralli testikatse algab homme kell 11.01. Homme õhtul Karlstadi hipodroomil toimuma pidanud esimene katse tühistati. Teine katse stardib reede hommikul Eesti aja järgi kell 9.42.

