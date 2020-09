DELFI VIDEO RALLY ESTONIALT | Ott Tänak: ma ei ütleks, et siin domineerisime

"Eesti on kindlasti väga spetsifiiline etapp. Selle najal suuri järeldusi ei tasu teha," sõnas Tänak Hyundai arengu kohta. "Kindlasti on veel omajagu erinevaid etappe, mis näitavad, kus me tegelikult omadega oleme."

Hyundai noppis lõpuks kaksikvõidu, kui Tänaku järel sai teise koha Craig Breen. "Ma ei ütleks, et me siin domineerisime. Hyundai on olnud alati sellistes oludes väga kiire. Täna suutsime ikkagi 1-2 saada," rääkis saarlane. "See kindlasti näitab, et oleme edasi arenenud, aga kus või mis, seda hakkame nägema."

Vaata videost, mida Tänak veel Rally Estonia ja tulevaste etappide kohta rääkis!