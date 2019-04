DELFI VIDEO | Ott Tänak suurejoonelisest filmist: keerulisemaid kohti endast on raske vaadata, ma ei näinud alati kõige targem välja

"Tagantjärele tulemust näha on kuidagi palju lihtsam kui selles tegevuses sees olla. Ma usun, et täna midagi sellist jäädvustada ja endale mälestuseks jätta on kindlasti positiivne."

"Tegelikult tuli Markko minu juurde selle pakkumisega. Ma arvan, et kõigepealt üritati talle see idee maha müüa ja tema tuli mulle müüma. Kuna olen üldiselt pessimistlik inimene, siis alguses võtsin seda kaaluda ja natuke võttis aega - ei ole lahe kaameratega päevast päeva elada. Täna, kui see tehtud on, on väike kergendus."

Tänaku sõnul oli ka temal filmis kohti, mida ei olnud kõige mugavam taas meelde tuletada. "Keerulisemaid kohti endast on raske vaadata, aga selliseidki kohti tuleb järele vaadata ja nendest õppida. Kindlates olukordades ei näinud ma kõige targem välja, aga ma usun, et see on kogu minu senise elu tõde ja seda tuleb aktsepteerida."

Esilinastusele saabus Tänak koos kaardilugeja Martin Järveojaga stiilselt: Peetri külas asuvast Toyota baasist tulid nad politseieskordi saatel kinno WRC-autoga. "Väga uskumatu vastuvõtt tallinlaste või eestlaste poolt. Ma poleks kunagi uskunud, et nii palju rahvast viitsib neljapäeva õhtul tee äärde kokku tulla ja sellele üritusele kaasa elada. See üllatas!"

Vaata kogu intervjuud Delfi TV-st!