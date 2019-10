„Põnev oli kindlasti. Konkurents oli tihe. Algusest lõpuni oli maksimum. Esimene katse, kus sekundeid ära andsime, siis see tuli hiljem keeruliselt tagasi,“ tunnistas Tänak.

„Praegu on iga punkt oluline, tuli võtta maksimum,“ lisas ta punktikatse kohta. „Erinevaid tehnilisi probleeme oli omajagu. Üleüldine olukord on nii palju olulisem, et tuli hakkama saada.“

Vaata videost, mida Tänak arvas enda tiitlivõimaluste ja tuleva aasta lepingu kohta.