DELFI VIDEO | Ott Tänak Hyundai meeskonnast: asjad käivad saksa täpsusega, inimesed on väga motiveeritud

Tänak sõnas Delfile antud intervjuus, et viimased nädalad on läinud rahulikult ja ta on perega veedetud aega nautinud. "On olnud rahulik aeg perega akude laadimiseks. Tähistamine sai juba Hispaanias läbi, kui see tehtud sai. Edasi olen üritanud maksimaalselt perega aega veeta. Juba on isu tagasi tööle minna. Oli huvitav aeg, aga samas ka väsitav," ütles Tänak.

Oma uue tiimi Hyundai masina kohta ütles Tänak: "Senine põhitöö käis detsembri alguses. Ühe päeva oleme olnud tehases ja ühe päeva sõita saanud. Kindlasti on veel sellest vähe, aga esimene emotsioon on väga okei. Uuel nädalal läheb jälle tööks."

Kas Hyundai tiimis on töökorraldus teistsugune kui Toyotas? "Meeskond on väga professionaalne. On küll Korea autotootja, aga enamasti on Saksa meeskond. Asjad käivad saksa täpsusega, inimesed on väga professionaalsed ja ülimalt motiveeritud oma tööd parimal moel tegema," sõnas Tänak. "Usun, et aasta jooksul suudame kindlasti teha häid asju, kõik on selleks olemas, et olla konkurentsis."