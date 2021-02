DELFI VIDEO OTEPÄÄLT | Otepää Talveralli liider Tänak: mida keerulisemad olud, seda parem on ettevalmistus

Tänak edestab tiimikaaslast Thierry Neuville'i nelja katse järel 21,7 sekundiga.

"Esimene eesmärk oli näha, mis üldse toimuma hakkab. Olud on pigem keerulised. Ilma poolest kõik on perfektne, aga teed olid lumised ja nii-öelda vesiliugu oli omajagu," kirjeldas Tänak Delfile antud intervjuus Otepää ümbruses valitsevaid olusid. "Kindlasti on keeruline olnud, aga teisel ringil toimis juba paremini. Saime reageerida erinevatele olukordadele ja näha, kuidas auto toimib.

Tänaku ja Neuville'i jaoks on talveralli ettevalmistus veebruari lõpus toimuvaks Arctic MM-ralliks. Kas võib öelda, et tingimused on Arctic ralli ettevalmistuse jaoks ideaalsed? "Olud ei ole pahad. Teisel läbimisel lähevad erinevad väiksed autod lähevad ees ja siis tekib imelik jälg. Arvan, et mida keerulisemad olud, seda parem on see ettevalmistuseks," arutles Tänak. "Lund on vähe ja valle pole niivõrd palju, aga üldiselt on muu päris normaalne."

Vaata videost, mida Tänak ütles enda ja Neuville'i omavahelise võistlemise kohta ning mis oli tema sõnum rallifännidele, kes soovivad hoolimata keelust rallit vaatama tulla.