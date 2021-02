DELFI VIDEO OTEPÄÄLT | Georg Linnamäe: päris seal ma veel pole, et suudan kinnisilmi legendi järgi sõita

"Hommikul oli keeruline end käima saada, polnud veel päris enesekindel. Teine läbimine oli juba parem, väikesed näpuvead tulid siiski sisse," sõnas Linnamäe, kes kaotab neljandal kohal paiknevale Egon Kaurile 16,7 sekundiga.

"Ma arvan, et natukene oli seetõttu, et ma polnud päris üles veel ärganud," arutles Linnamäe, miks võis hommikustel katsetel enesekindlusest vajaka jääda. " Teiseks oli raske näha, kõik olid ühte värvi. Eriti hommikuhämaruses oli teeservasid raske näha. Pidin ainult legendi järgi sõitma. Tundub, et päris seal veel pole, et suudan kinnisilmi legendi järgi sõita."

