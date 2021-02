DELFI VIDEO | Otepääl võidutsenud Tänak: väga keerulised olud, kohati oli paras seiklus

"Üleüldiselt väga keeruline päev. Õppida oli palju," sõnas Tänak Delfile antud videointervjuus.

Ralli tegid tema sõnul keeruliseks just võistlusolud. "Palju lahtist lund oli, lükkamata teed, vähe pidamist. Kuna palju kasutati väikseid teid, siis väikse tee pealt suure tee peale minnes kogu aeg see rütm ja pidamine muutus. Kohati oli paras seiklus," rääkis Tänak.

Tänak lisas, et hetkeseisuga ta rahuliku südamega kahe nädala pärast toimuvale Lapimaa rallile minna ei saa. "Me teame, te meil saab Arctic rallil olema väga keeruline Toyotade vastu. Kindlasti ei ole töö veel lõppenud, pigem algab. Test on tehtud ja see ralli on ka tehtud. Väga palju informatsiooni on saadud, aga nüüd tuleb see pakett ralliks kokku panna."