DELFI VIDEO MEHHIKOST | Tänak Mehhiko ralli lootustest, Miki Hiire katsetest ja soovist Eesti fännide ees võidu sõita

"Mehhiko ralli on kalendris väga spetsifiiline. Võib-olla on ka Argentinas mõned katsed, kus peame hapnikuvaesuse käes vaevlema, aga siin on kogu ralli pisut omamoodi," kirjeldas Tänak eesootavat etappi.

Teatavasti kihutas Tänak veebruari lõpus Hyundaiga Portugali meistrivõistluste etapil. "Portugalis õppisime omajagu. Pigem sõitsime seal üldise eesmärgi nimel, ei olnud otseselt testimine Mehhikoks."

Vaata videost, mida Tänak veel Mehhiko ralli, koroonaviiruse ja Rally Estonia kohta arvas!