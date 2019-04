DELFI VIDEO | Martin Järveoja: viie aasta pärast saab ehk uue filmi teha. Eks näha, mitu tiitlit meil selleks ajaks on!

Millal üldse Järveoja ise teada sai, et sellist filmi väntama hakatakse? "Ma arvan, et see oli kunagi detsembris, 2017. aasta hooaja lõpus. Ott ütles, et mingi selline mõte on, et Markko [Märtini] ja Eero Nõgesega pidasid mingit plaani. Kui Markko juba oli selle kuidagi heaks kiitnud ja Ott seda aktsepteerinud, siis mis mul enam - go with the flow," meenutas Järveoja.

"Otti teades oli see kindlasti tema jaoks suur väljakutse, aga tundub filmi vaadates, et ajalooarhiividesse said ägedad kaadrid."

Kaardilugeja sõnul temale filmi valmimisel sõnaõigust ei antud. "Mis seal ikka - mina elan täpselt nii, midagi põdeda ei ole."

