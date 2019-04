DELFI VIDEO | Markko Märtin: mina ei ole selles kindlasti süüdi, et Tänaku film sündis!

"Mina ei ole selles kindlasti süüdi, selles on ikka Eero Nõgene [filmi režissöör] süüdi, et see film sündis," ei soovinud Märtin ennast esile tuua. "Tema seda aitas teha ja mina aitasin natuke kaasa."

Märtin ei osanud täpselt öelda, millal konkreetne mõte tekkis - tema sõnul oli Nõgene plaani juba pikalt haudunud. "Ta rääkis seda lugu pikalt - oleme temaga palju autoga mööda maailma sõitnud ja ma nii täpselt ei mäleta, kust see alguse sai, aga see mõte oli tal pikalt, et midagi peaks tegema ja Eesti ralliajalukku filmi kirjutama."

Kas oli kartus ka sees, et Tänak ise ei ole filmi tegemisega nõus? "Mina ei kartnud midagi! Eero tahtis teha ja rääkisime Otile loo ära. Tean Eerot vanast ajast juba ja kehva asja ta ei tee. Usun, et kõik on nõus, et see on päris okei asi, mis lõpuks tehti. Otil oli ehk natuke lihtsam jah-sõna öelda, sest taust oli selge, et kes hakkab tegema."

Kas film sai lõpuks aus? "Materjali oli meeletult, pigem oligi raske seda ühe filmi sisse mahutada. Ma usun, et see oli väga aus film - midagi ei ilustatud ja midagi ei jäänud meeletult välja ka. Jämedalt oli kõik aus ja õige."

Vaata kogu intervjuud Delfi TV-st!