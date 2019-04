DELFI VIDEO | Malcolm Wilson: arvad, et tunned kedagi - ja siis tuleb selline film!

Mis on Wilsoni hinnangul Tänaku arengu juures olnud peamiseks võtmeks? "Üks asi, mida inimesed tihtipeale ei mõista, on see, et rallis oleneb tohutult palju kogemusest - ei ole nii, et lähed ringrajale, mida on võrdlemisi lihtne tundma õppida. Olen alati öelnud, et läheb viis aastat, enne kui sõitja tõeline kiirus välja tuleb. Oti puhul läks paraku pisut kauem, ent kui tead, et kiirus on olemas, siis loodetavasti hakkavad ühel hetkel pusletükid paika saama. Tema suhe Markkoga on samuti olnud väga olulisel kohal. Kokkuvõttes on tema areng olnud kombinatsioon erinevatest asjadest: kogemus, kaardilugeja ning auto, mis on võimeline võitma - ka see on tal viimastel aastatel olemas olnud. Igal sõitjal tuleb oma aeg ja minu jaoks on praegu WRC-s Oti aeg."

Wilsoni sõnul ei pruugi Tänaku film olla hitt vaid Eestis. "Minu jaoks on see film, mis võiks minna üle maailma ja olla popp ka inimeste seas, kes rallit ei jälgi - see on juba oma olemuselt imeline lugu tüübist, kes tuli piltlikult öeldes Eesti metsast ja sai maailma kiireimaks sõitjaks. Emotsiooni ja peresidemeid on selle sees palju, nii et potentsiaal üle maailma levida on kindlasti olemas. Ootan huviga, mida nüüd kriitikud arvavad."

Lisaks sellele meenutasid WRC tele- ja raadioülekannete hääl Becs Williams ja Wilson enne esilinastuse algust ühte humoorikat seika, kui nad mõlemad said aru, et Tänak on inimesena avatumaks muutunud.

Williams on varem mõned aastad tagasi juhtunud seika meenutanud nii: "Ralli lõpu järel olime Karlstadis Scandic hotellis, mis oli toona kuulus ralli järelpeo poolest. Olin seal, Ott oli seal, Rich Millener ja Malcolm Wilson samuti, mõned inimesed veel. Tegime mõned dringid ja ühel hetkel oli Ott kadunud. Viis minutit hiljem tuleb ta tagasi... ja tal on käes kandik tekiilapitsidega! Malcolm pöördus minu poole ja küsis: millal oled sa varem näinud ühe poisi puhul sellist muutumist?"

Sama lugu tuli jutuks ka esilinastuse eel, kui Williams ja Wilson omavahel mikrofonide ees vestlesid. "See oli õhtu, mida ma kunagi ei unusta. Ma polnud elus varem mitte kunagi tekiilat joonud!" naerutas Wilson saali. "Pidime kõik jooma, väljapääsu ei olnud, ta ei lubanud mul ka vaid ühega piirduda. Hiljem tuli keegi mu tuppa sisse ja väidetavalt lebasin ma vannitoa põrandal!"

"Hommikul Stockholmi lennujaamas juhtus aga kõige hullem asi. Läksin oma kahe kohvriga eskalaatori peale ja tuli välja, et ma ei funktsioneerinud endiselt päris korralikult. Olin eskalaatoriga juba peaaegu üles välja jõudnud, kuid kaotasin tasakaalu ning kukkusin kukerpallitades alla tagasi, saades jalale suure sinika! Otil on, mille eest vastust anda!"