DELFI VIDEO KATALOONIAST | Tänaku karjääri ilusaim päev fännide silme läbi. Reportaaž punktikatse finišist

Gunnar Leheste Salou Video: Jaanus Lensment Salou RUS

Kõigepealt tuleb telefoni sõnum, et Tänak on esimeses splitis Neuville'ist 0,6 sekundit kiirem. Esimesed juubeldused! Teises splitis on vahe peakonkurendiga juba 1,4, kolmandas juhib Ott kõikide ees lausa 2,9 sekundiga. Vaikne naisehääl teatab kaaslastele rõõmusõnumi: "Ott on maailmameister!" Ning siis läheb peoks...