DELFI VIDEO KATALOONIAST | Tänak: sellisel hetkel pead ikka survet tundma, kui jahid oma esimest tiitlit

„Olukord on pingeline. Sellisel hetkel pead ikka survet tundma, kui jahid oma esimest tiitlit,“ rääkis Tänak Eesti ajakirjanikele. „Peaeesmärk on tiitel aasta lõpuks ära võita. Sellele ei ole vahet, kas see tuleb siin või Austraalias.“

Kataloonias sõidetakse reedel kruusal ning laupäeval ja pühapäeval asfaldil. Teisipäeval tabas võistlust korraldavat piirkonda tugev vihmasadu, mis peaks justkui Tänakule reedeks head tähendama, kuid ilm on siiski muutumas. „Tahaks loota, et vihmasadu tegi stardipositsiooni paremaks. Üldiselt arvan, et mitte väga. Täna on olnud kuiv ja homme on ka soe ja päike paistab,“ arvas ta.

Vaata videost, mida Tänak arvas reedesest keerulisest kiiruskatsest, konkurentide võimalustest ja tema jaoks oluliseks oleva ralli õhkkonnast.