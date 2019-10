"Pealelõuna oli kindlasti lihtsam kui ennelõuna. Rütm läks paremaks ja enesetunne samamoodi. Hommikul ei tundnud end kõige vabamalt," sõnas neli viimast kiiruskatset võitnud Tänak laupäeva õhtul.

"Sihin maksimumpunkte, mis ma selle tunde pealt olen võimeline võtma. Eks näis, homme on uus päev ja uued katsed, kas meil on homme ka piisavalt kiirust, aga vähemalt oleme lähedal ja kahel Hyundail on niiöelda surve peal," lisas Toyota esisõitja.

Vaata videost, mida Tänak laupäevase võistluspäeva järel veel rääkis.