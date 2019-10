DELFI VIDEO KATALOONIAST | Ott Tänak: praegu tunduvad kõik kolm Hyundaid väga tugevad

Jaan Martinson Salou Jaanus Lensment Fotograaf-videoreporter

Kataloonia rallil on reedese võistluspäeva järel Hyundai meeskonnal kolmikjuhtimine. Ralli liidriks on vanameister Sebastien Loeb, kes edestab 1,7 sekundiga Thierry Neuville'i ning 7,6 sekundiga Dani Sordot. Ott Tänak hoiab viiendat positsiooni, kaotust liidrile on 21,7 sekundit.